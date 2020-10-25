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    Сьогодні в Україні пройдуть місцеві вибори

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    Голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу - Сьогодні в Україні пройдуть місцеві вибори
    Голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу

    Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00

    У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори – вони матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу.

    Сьогодні українські виборці зможуть обирати кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Новий виборчий кодекс набув чинності 1 січня 2020 року, і нинішні вибори – перші, які проводяться відповідно до оновлених правил.

    Серед таких нововведень – пропорційна система виборів з відкритими списками до місцевих рад тих населених пунктів, де зареєстровано понад 10 тис. виборців. Мандати отримають представники тих партій, які подолають 5% бар'єр.

    Якщо ж виборців менше 10 тис., вибори в таких територіальних громадах проводять за мажоритарною системою.

    У бюлетені з’явиться важлива особливість: виборці зможуть обрати не лише партію із запропонованого переліку, але й підтримати конкретного кандидата від цієї політсили (у спеціальному полі поруч з назвою партії необхідно вказати номер цього кандидата). У такому випадку найпопулярніші кандидати (які набрали понад 25% виборчої квоти) зможуть «потіснити» колег у списку вище та збільшити свої шанси на отримання мандату.

    Вибори мерів тепер можуть проходити у два тури – у тих містах, де кількість виборців перевищує 75 тис. осіб. Якщо в першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не набере 50%+1 голос, то пізніше відбудеться ще один тур.

    У тих же містах, де виборців менше ніж 75 тис. осіб, мером буде визнаний кандидат, який сьогодні набере найбільшу кількість голосів.

    Вибори не проводяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

    Загалом у голосуванні зможуть взяти участь близько 27 млн українських виборців.

    Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

    Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафіксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону. 

     Читайте також: 

    Важливо пам’ятати, що в ніч на 25 жовтня в Україні переводять стрілки годинників на зимовий час – тобто на годину назад.

    МВС вибори партії політика Україна
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