Сьогодні в Україні пройдуть місцеві вибори



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Голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу

Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори – вони матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу.

Сьогодні українські виборці зможуть обирати кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Новий виборчий кодекс набув чинності 1 січня 2020 року, і нинішні вибори – перші, які проводяться відповідно до оновлених правил.

Серед таких нововведень – пропорційна система виборів з відкритими списками до місцевих рад тих населених пунктів, де зареєстровано понад 10 тис. виборців. Мандати отримають представники тих партій, які подолають 5% бар'єр.

Якщо ж виборців менше 10 тис., вибори в таких територіальних громадах проводять за мажоритарною системою.

У бюлетені з’явиться важлива особливість: виборці зможуть обрати не лише партію із запропонованого переліку, але й підтримати конкретного кандидата від цієї політсили (у спеціальному полі поруч з назвою партії необхідно вказати номер цього кандидата). У такому випадку найпопулярніші кандидати (які набрали понад 25% виборчої квоти) зможуть «потіснити» колег у списку вище та збільшити свої шанси на отримання мандату.

Вибори мерів тепер можуть проходити у два тури – у тих містах, де кількість виборців перевищує 75 тис. осіб. Якщо в першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не набере 50%+1 голос, то пізніше відбудеться ще один тур.

У тих же містах, де виборців менше ніж 75 тис. осіб, мером буде визнаний кандидат, який сьогодні набере найбільшу кількість голосів.

Вибори не проводяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Загалом у голосуванні зможуть взяти участь близько 27 млн українських виборців.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв’язку з завершенням виборчої кампанії виступив із заявою, у якій підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів. Він розповів про порушення, які були зафіксовані у ході передвиборчої кампанії та закликав усіх учасників процесу дотримуватися закону.

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Важливо пам’ятати, що в ніч на 25 жовтня в Україні переводять стрілки годинників на зимовий час – тобто на годину назад.