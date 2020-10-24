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    У Києві зафіксували маніпуляції з виборчими протоколами

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    У Києві зафіксували маніпуляції з виборчими протоколами - У Києві зафіксували маніпуляції з виборчими протоколами
    У Києві зафіксували маніпуляції з виборчими протоколами

    У «ЄС» вважають, що маніпуляція з протоколами могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці

    Менш ніж за добу до початку голосування в Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської організації «Європейської Солідарності».

    «Ще не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів. Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли Територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій», – йдеться у терміновій заяві Київської організації «ЄС».

    Зазначається, що в графах для заповнення було наплутано не лише назви партій, їх порядкові номери, а й прізвища кандидатів.

    У «ЄС» вважають, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці.

    «Європейська Солідарність» покладає усю відповідальність за вчинені дії на владу, яка діє в інтересах партії «Слуга народу», та яка делегувала своїх представників до керівництва Територіальної виборчої комісії в місті Києві. Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці», – сказано в заяві.

    ЄС Європейська солідарність вибори партії
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