У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень
У Кропивницькому напередодні місцевих виборів правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців.
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України.
За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень.
Незаконною діяльністю займалася ціла злочинна група. Одного з її учасників затримали сьогодні під час передачі виборцям 1800 гривень. Це мав бути завдаток напередодні голосування.
Зараз правоохоронці проводять розслідування за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Нагадаємо, «сітку» підкупу виборців заблокували сьогодні у Борисполі. Мешканець міста залучив до своєї незаконної діяльності інших місцевих жителів.
До слова, у Закарпатській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в голови об’єднаної територіальної громади. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.
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