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    Політика

    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців

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    У Кропивницькому поліція блокувала &laquo;сітку&raquo; підкупу виборців - У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    Фото: Нацполіція

    За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень

    У Кропивницькому напередодні місцевих виборів правоохоронці викрили «сітку» підкупу виборців. 

    Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

    За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень.

    Незаконною діяльністю займалася ціла злочинна група. Одного з її учасників затримали сьогодні під час передачі виборцям 1800 гривень. Це мав бути завдаток напередодні голосування.

    Зараз правоохоронці проводять розслідування за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. 

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    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    У Кропивницькому поліція блокувала «сітку» підкупу виборців
    Фото: Нацполіція

    Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

    Нагадаємо, «сітку» підкупу виборців заблокували сьогодні у Борисполі. Мешканець міста залучив до своєї незаконної діяльності інших місцевих жителів.

    До слова, у Закарпатській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців на користь одного з кандидатів в голови об’єднаної територіальної громади. За один голос зловмисники пропонували 1 тисячу гривень.

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