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    Сьогодні в Україні сніжитиме, на Прикарпатті – хуртовини

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    Сьогодні в Україні сніжитиме, на Прикарпатті – хуртовини

    Температура у суботу в Україні становитиме від 2° морозу до 3° тепла

    В Україні у суботу, 28 грудня, синоптики прогнозують сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це йдеться у прогнозу Укргідрометцентру.

    «28 грудня в Україні хмарно. У західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла. Вітер в країні північний та північно-східний, 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

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    Напередодні у ДСНС повідомили, що в Україні цими вихідними очікується суттєве погіршення погодних умов.

    До слова, цьогорічний грудень став одним із найтепліших в Україні за останні кілька десятиліть. Так, через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії.

    Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.

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