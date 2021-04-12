Оголошено переможців премії BAFTA

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно

Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.

Про це повідомляється на сайті премії.

Церемонія була розділена на дві частини: 10 квітня назвали переможців у таких номінаціях, як «Краща робота художника-постановника«, «Кращий звук« і подібні номінації. Головні номінації – «Кращий фільм« і «Кращий британський фільм« – були оголошені 11 квітня.

Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Переможці зверталися до тих, хто знаходився в залі, по відеозв’язку – через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. Організатори конкурсу вшанували пам’ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.

Переможці премії BAFTA

Найкращий фільм – «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, «Батько» (The Father)

Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий британський фільм – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)

Найкраща музика до фільму – «Душа» (Soul)

Найкращий документальний фільм – «Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс «Його дім» (His House)

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Юда і Чорний Месія» (Judas and the Black Messiah)

Найкращий оригінальний сценарій – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)

Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, «Мінарі» (Minari)

Найкраща операторська робота – «Земля кочівників» (Nomadland)

Найкращий не англомовний фільм – «Ще по одній» (Another Round), Данія

Найкращий монтаж – «Звук металу» (Sound of Metal)

Найкращий анімаційний фільм – «Душа» (Soul)

Найкращий адаптований сценарій – «Батько» (The Father)

Найкращий акторський склад – «Скали» (Rocks)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Сова і кішка» (The Owl and the Pussy-Cat)

Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі «Теперішнє» (The Present)

Найкраща робота художника-постановника – «Манк» (Mank)

Найкращі костюми – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкращі візуальні ефекти – «Тенет» (Tenet)

Найкращий звук – «Звуки металу» (Sound of Metal).

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно – через пандемію Covid-19.

Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.