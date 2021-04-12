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    Оголошено переможців премії BAFTA

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    Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно - Оголошено переможців премії BAFTA
    Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно

    Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома

    Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.

    Про це повідомляється на сайті премії.

    Церемонія була розділена на дві частини: 10 квітня назвали переможців у таких номінаціях, як «Краща робота художника-постановника«, «Кращий звук« і подібні номінації. Головні номінації – «Кращий фільм« і «Кращий британський фільм« – були оголошені 11 квітня.

    Церемонія проходила в Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Переможці зверталися до тих, хто знаходився в залі, по відеозв’язку – через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. Організатори конкурсу вшанували пам’ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.

    Переможці премії BAFTA

    • Найкращий фільм – «Земля кочівників» (Nomadland)
    • Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, «Земля кочівників» (Nomadland)
    • Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, «Батько» (The Father)
    • Найкращий режисер – Хлоя Чжао, «Земля кочівників» (Nomadland)
    • Найкращий британський фільм – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
    • Найкраща музика до фільму – «Душа» (Soul)
    • Найкращий документальний фільм – «Мій учитель – восьминіг» (My Octopus Teacher)
    • Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс «Його дім» (His House)
    • Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, «Юда і Чорний Месія» (Judas and the Black Messiah)
    • Найкращий оригінальний сценарій – «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
    • Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, «Мінарі» (Minari)
    • Найкраща операторська робота – «Земля кочівників» (Nomadland)
    • Найкращий не англомовний фільм – «Ще по одній» (Another Round), Данія
    • Найкращий монтаж – «Звук металу» (Sound of Metal)
    • Найкращий анімаційний фільм – «Душа» (Soul)
    • Найкращий адаптований сценарій – «Батько» (The Father)
    • Найкращий акторський склад – «Скали» (Rocks)
    • Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «Сова і кішка» (The Owl and the Pussy-Cat)
    • Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі «Теперішнє» (The Present)
    • Найкраща робота художника-постановника – «Манк» (Mank)
    • Найкращі костюми – «Ма Рейні: Мати блюзу» (Ma Rainey’s Black Bottom)
    • Найкращі візуальні ефекти – «Тенет» (Tenet)
    • Найкращий звук – «Звуки металу» (Sound of Metal).

    Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж звичайно – через пандемію Covid-19.

    Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.

    Теги: кіно музика Данія актор карантин робота фільм учитель
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