Сьогодні відзначають День Дніпра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві День Дніпра відзначать заходами 7 липня: передбачено зариблення Дніпра червонокнижним видом риб, змагання рибалок, заплив на 500 м, аквамістечко для дітей, флеш-моб, концерт

Кожного року у першу суботу липня відзначається Міжнародний День Дніпра.

У Києві День Дніпра відзначать заходами 7 липня. Програмою заходів, зокрема, передбачено зариблення Дніпра червонокнижним видом риб, змагання рибалок, заплив на дистанцію 500 метрів, аквамістечко для дітей, флеш-моб, концерт тощо, вказали у прес-службі Держрибагентства.

День Дніпра – це можливість поєднати у одному заході розваги для дітей з екологічною складовою, чилінг, майстер-класи та вкотре звернути увагу громадськості на екологічні проблеми головної водної артерії України – Дніпра; обговорити інституційні зміни у водному секторі України та впровадження нової філософії управління водними ресурсами за басейновим принципом, зокрема написання плану управління річковим басейном Дніпра; привернути увагу суспільства до питань чистоти водних ресурсів.