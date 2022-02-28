Соловйов, Єгорова, Лорак і компанія: у Мережу злили телефони «друзів Путіна»

Є можливість зателефонувати Єгоровій і розказати, що відбувається в Україні насправді

Є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою кар'єру