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    Соловйов, Єгорова, Лорак і компанія: у Мережу злили телефони «друзів Путіна»

    Є можливість зателефонувати Єгоровій і розказати, що відбувається в Україні насправді&nbsp; - Соловйов, Єгорова, Лорак і компанія: у Мережу злили телефони «друзів Путіна»
    Є можливість зателефонувати Єгоровій і розказати, що відбувається в Україні насправді 

    Є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою кар'єру

    У Мережу почали «зливати» мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії. У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явились мобільні номери таких російських знаменитостей:

    Дана Борисова +7 903 798 97 05

    Микола Басков +7 968 588 44 99

    Олег Газманов +7 925 100 00 25

    Філіп Кіркоров +7 985 762 50 60

    Прохор Шаляпін +7 985 777 12 12

    Радіон Газманов +7 926 210 52 92

    Володимир Соловйов +7 929 970 33 33

    Марина Бєлова +7 921 949 08 88

    Джиган +7 925 280 00 57

    Олексій Щербаков +7 926 353 28 84

    Джигурда +7 903 628 5364

    Також є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою медійну кар'єру:

    Сніжана Єгорова +380 67 506 8787

    Ані Лорак +7 985 176 2525

    Регіна Тодоренко +7 985 555 19 90

    Світлана Лобода +380 67 442 7313

    Ігор Ліхута +380 50 469 1318

    Українські політики, які підтримали війну Росії проти України:

    Ілля Кива (Вайбер) +380675200099

    Мер Куп'янська +380954256680

    Анатолій Шарій +370 645 60105

    Теги: Росія пропаганда війна Світлана Лобода Україна Ілля Кива Анатолій Шарій Сніжана Єгорова
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    Соловйов, Єгорова, Лорак і компанія: у Мережу злили телефони «друзів Путіна»