Соловйов, Єгорова, Лорак і компанія: у Мережу злили телефони «друзів Путіна»
Є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою кар'єру
У Мережу почали «зливати» мобільні номери російських та українських знаменитостей, які підтримують режим Путіна, а також тих, які свого часу переїхали жити до Росії. У Telegram-каналі Pravda Gerashchenko з'явились мобільні номери таких російських знаменитостей:
Дана Борисова +7 903 798 97 05
Микола Басков +7 968 588 44 99
Олег Газманов +7 925 100 00 25
Філіп Кіркоров +7 985 762 50 60
Прохор Шаляпін +7 985 777 12 12
Радіон Газманов +7 926 210 52 92
Володимир Соловйов +7 929 970 33 33
Марина Бєлова +7 921 949 08 88
Джиган +7 925 280 00 57
Олексій Щербаков +7 926 353 28 84
Джигурда +7 903 628 5364
Також є номери мобільних телефонів українських знаменитостей, які у тяжкі для України часи переїхали до Росії та стали там будувати свою медійну кар'єру:
Сніжана Єгорова +380 67 506 8787
Ані Лорак +7 985 176 2525
Регіна Тодоренко +7 985 555 19 90
Світлана Лобода +380 67 442 7313
Ігор Ліхута +380 50 469 1318
Українські політики, які підтримали війну Росії проти України:
Ілля Кива (Вайбер) +380675200099
Мер Куп'янська +380954256680
Анатолій Шарій +370 645 60105