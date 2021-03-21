Соратниця Зеленського про вчорашні події на Банковій: собака гавкає, караван іде

«Не приділяти уваги» акціям на Банковій закликає Ірина Верещук, чия фракція хоче скликати позачергову сесію з цього приводу

Ірина Верещук вважає протест під офісом президента «дешевим екстремізмом»

Колишній кандидат на посаду Київського міського голови від партії «Слуга народу», народний депутат Ірина Верещук вважає погром приміщення Офісу президента, що мав місце під час протестних акцій у суботу, 20 березня, «дешевим екстремізмом».

«Саме так називається те, що робили вчора деякі особи на Банковій. Саме екстремізм. Саме дешевий. Не треба надавати великої політичної та медійної уваги фігурантам, їх іменам, їх поглядам та мотивам, їх бенефіціарам. Бо, саме цього вони прагнуть у своїх фантазіях. Бо, вони та їх дитячі графіті поступово, але неухильно, рухаються в напрямку забуття», – написала народний депутат на своїй сторінці у Facebook.

На думку Ірини Верещук оцінкою подій мають займатися правоохоронні органи та суди, але без зайвої політичної та медійної уваги. І спокійно, методично, за законом покарати винних.

«А зараз – спокійно помити будівлю, щоб була ще краще. Тому що: собака гавкає, а караван йде», – пише народний депутат.

Як відомо, у Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили в Управлінні державної охорони, правоохоронці у ситуацію не втручались, щоб не допустити прокацій.

Сьогодні також стало відомо про те, що народні депутати від фракції пропрезидентської партії «Слуга народу» вимагають провести позачергове засідання Верховної Ради на якому дати оцінку подіям на Банковій.