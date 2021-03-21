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    Управління держохорони пояснило, чому не стримувало учасників мітингу на Банковій

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    Сергій Рудь нагадав, що президент заборонив закривати прохід по вулиці Банковій - Управління держохорони пояснило, чому не стримувало учасників мітингу на Банковій
    Сергій Рудь нагадав, що президент заборонив закривати прохід по вулиці Банковій
    Фото: Telegram/ssternenko

    Правоохоронці не втручалися в погром, щоб не допустити провокацій

    Правоохоронні органи не втручалися у дії протестувальників під офісом президента у суботу, 20 березня, оскільки намагалися не допустити провокацій. Про це повідомив у своєму інтервʼю начальник Управління державної охорони Сергій Рудь, пише УНН.

    «Основна мета правоохоронних органів була не допустити провокацій. У принципі, я вважаю, що ця мета на вчорашній день була досягнута», – сказав Рудь.

    «Стосовно демократії глави держави Володимира Зеленського, думаю, усі пам’ятають 20 травня 2019 року, коли Президент після інавгурації з Верховної Ради пішки через Банкову пройшов через ворота в Офіс Президента і сказав ці ворота більше не зачиняти. Тому всі питання демократичності, у тому числі на вчорашній день, були показані», – додав глава УДО.

    Він також зазначив, що «кожна людина має право на думку і висловлення, цього ніхто не забороняє й люди можуть приходити» та висловлювати власне незадоволення.

    Щодо розслідування подій глава УДО додав: «Оцінка буде окремо дана даним подіям. Усі матеріали – фото, відео, інформація Управління державної охорони буде надана правоохоронним органам для того, щоб проводились слідчі оперативні дії і, я вважаю, винні були покарані».

    У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

    Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

    Сьогодня також стало відомо про те, що народні депутати від фракції пропрезидентської партії «Слуга народу» вимагають провести позачергове засідання Верховної Ради на якому дати оцінку подіям на Банковій.

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    Теги: МВС акція партії активісти розслідування протести у Києві президент Управління державної охорони Офіс президента
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