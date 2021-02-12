Соратник президента порівняв вітчизняні інформаційні телеканали з наркоторговцями

«Люди почали шукати нових драгділерів, нових наркоторговців, і перейшли, зокрема, на канал зовсім іншого політичного спектру»

Певна частина глядачів заборонених телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne перейшла на канал «Прямий». Люди почали шукати нових наркоторговців, в інтерв’ю Главкому розповів голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

За словами Потураєва, люди цілеспрямовано шукають подібні майданчики, де їм малюватимуть вже звичну картину дня зі звичними наративами про «все пропало».

«Попередні дані свідчать, що певна частина глядачів перемістилася на канал «Прямий», де теж розповідають, що Україна гине. Є ті, хто свідомо підтримують у людях песимізм, відчуття невпевненості, підтверджують страхи людини», – сказав він.

За його словами, страх – дуже притаманна людині річ та головна наркотична речовина. «Люди почали шукати нових драгділерів, нових наркоторговців, і перейшли, зокрема, на канал зовсім іншого політичного спектру, де насправді відбувається те саме. І це дуже погано. Це не привід брати й закривати всі канали інформаційного мовлення. Це привід для журналістів, медіаактивістів задуматися над тим, аби все-таки дотримуватися стандартів журналістської етики», – пояснив Потураєв.

Раніше колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький розповів, що журналісти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik, так само як наркокур’єри, мали усвідомлювати загрози своєї діяльності.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. Верховний Суд відхилив позов про санкції проти телеканалів Медведчука.