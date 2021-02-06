Чи порушуються права працівників каналів Медведчука? Ексглава медіапрофспілки дав оцінку скандалу

«Коли ти йдеш працювати наркокур’єром, ти ж розумієш про загрози своєї професійної діяльності»

Відсутність реакції журналістської спільноти в Україні на санкцій проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik свідчить про те, що вони згідні із цим рішенням. Журналісти цих каналів, так само як наркокур’єри, мали усвідомлювати загрози своєї діяльності. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому» розповів колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький.

Яніцький розповів, що є заява громадської ради при Комітеті Верховної Ради із питань свободи слова, куди входить зокрема Сергій Штурхецький, як представник Незалежної медіа-профспілки України. «Вони не вбачають загрози свободі слова, але просять від СБУ аргументи, чому керівництво держави саме таке рішення ухвалило. Інших заяв я справді не бачив», – сказав він.

За словами медіаексперта, спочатку в журналістської спільноти був шок на санкції проти каналів, для когось приємний, для когось – ні. «Далі відсутність реакції означає, що всі організації здебільшого згідні з цим рішенням. А якщо згідні, то навіщо про це говорити. З погляду захисту прав працівників є питання. Але коли ти йдеш працювати наркокур’єром, ти ж розумієш про загрози своєї професійної діяльності, що тебе можуть заарештувати, побити», – сказав Яніцький.

Водночас експерт додав, що частина людей, які працюють на «112 Україна», NewsOne і Zik, опинилися там випадково, унаслідок життєвих обставин.

«Знаю випадки, коли людина переїхала в Київ із Миколаєва в пошуках роботи. У ці медіа дуже не вникала, не дивилася ці телеканали, не мала якоїсь сформульованої думки… Коли Медведчук купив Zik, звідти звільнилося 300 людей. Тому каналу важко було знаходити людей. Вони платили вище ринку, щоби цю моральну шкоди від роботи на каналі закривати», – розповів Яніцький.

Нагадаємо, РНБО запровадило санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

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