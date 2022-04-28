ДБР арештувало майже $200 тис. активів соратника Януковича

Згідно з даними бюро, помічник ексдепутата акумулював у банківській скриньці частину коштів, що мають сумнівні джерела походження

Колишній регіонал «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини

Працівники Державного бюро розслідувань під час обшуку колишнього народного депутата України від «Партії регіонів», наближеного до сім’ї експрезидента Віктора Януковича, вилучили 192 тис. 400 доларів США необґрунтованих активів. Йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

За даними бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача «відмивав» та легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

Після створення РФ терористичної організації ДНР, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію в тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Згідно з даними бюро, помічник ексдепутата акумулював у банківській скриньці частину коштів, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. У результаті обшуку було вилучено 192 тис. 400 доларів США.

Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

Як раніше повідомлялося, також вже було накладено арешт на 200 млн грн цього колишнього нардепа, які знаходились на банківських рахунках, відкритих в українських банках.

Правоохоронці не називають ім’я екснардепа, за даними джерела «Української правди», йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань (5 і 6-го – від «Партії регіонів»).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань дозволило суду заочно розслідувати справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.