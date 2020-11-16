Перший політ SpaceX до МКС: екіпаж вже перебуває на борту корабля Crew Dragon

На борту корабля перебувають астронавти NASA, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень

Четверо астронавтів, які о 2:27 за київським часом мають полетіти на Міжнародну космічну станцію, вже піднялись на борт космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon.

На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи.

Astronauts flying aboard Crew Dragon’s first operational mission to the @space_station: Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and Soichi Noguchi pic.twitter.com/2XEQFecczT — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков з російського «Роскосмоса». Тривалість місії – шість місяців.

Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартуватиме з стартового майданчику космодрому LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США. За дев’ять хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернеться на Землю.

Crew-1 – перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 і 2021 років.

«Повернення людини в космос в Сполучених Штатах з однією з найбезпечніших і передових систем, коли-небудь створених, є поворотним моментом для майбутнього дослідження космосу Америкою і закладає основу для польотів на Місяць, Марс і за його межами», - зазначає SpaceX.

Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.