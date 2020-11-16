  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Перший політ SpaceX до МКС: екіпаж вже перебуває на борту корабля Crew Dragon

    • Розсилка
    Глава NASA разом із екіпажем&nbsp;Crew Dragon - Перший політ SpaceX до МКС: екіпаж вже перебуває на борту корабля Crew Dragon
    Глава NASA разом із екіпажем Crew Dragon

    На борту корабля перебувають астронавти NASA, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень

    Четверо астронавтів, які о 2:27 за київським часом мають полетіти на Міжнародну космічну станцію, вже піднялись на борт космічного корабля компанії Ілона Маска SpaceX — Crew Dragon.

    На борту корабля перебувають астронавти NASA Шеннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. 

    Екіпаж першої регулярної місії Crew-1 приєднаються до екіпажу 64-ої експедиції МКС до якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков з російського «Роскосмоса». Тривалість місії – шість місяців. 

    Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартуватиме з стартового майданчику космодрому LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США. За дев’ять хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернеться на Землю.

    Crew-1 – перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 і 2021 років.

     «Повернення людини в космос в Сполучених Штатах з однією з найбезпечніших і передових систем, коли-небудь створених, є поворотним моментом для майбутнього дослідження космосу Америкою і закладає основу для польотів на Місяць, Марс і за його межами», - зазначає SpaceX.

    Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.

    Теги: космос NASA SpaceX Falcon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies