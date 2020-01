SpaceX перенесла запуск інтернет-супутників Starlink в космос

Запуск Starlink запланований на 29 січня

Американська компанія SpaceX знову відклала запуск групи інтернет-супутників Starlink через погані погодні умови.

Про це компанія написала на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що запуск Starlink запланований на 29 січня, на 09:06 за часом Східного узбережжя США (16:06 за київським часом).

Запуск інтернет-супутників відклали через несприятливі погодні умови.

Now targeting Wednesday, January 29 at 9:06 a.m., 14:06 UTC, for launch of Starlink due to poor weather in the recovery area