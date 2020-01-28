SpaceX перенесла запуск інтернет-супутників Starlink в космос



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SpaceX перенесла запуск партії супутників для роздачі інтернету

Запуск Starlink запланований на 29 січня

Американська компанія SpaceX знову відклала запуск групи інтернет-супутників Starlink через погані погодні умови.

Про це компанія написала на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що запуск Starlink запланований на 29 січня, на 09:06 за часом Східного узбережжя США (16:06 за київським часом).

Запуск інтернет-супутників відклали через несприятливі погодні умови.

Now targeting Wednesday, January 29 at 9:06 a.m., 14:06 UTC, for launch of Starlink due to poor weather in the recovery area — SpaceX (@SpaceX) January 27, 2020

Запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками інтернет-зв'язку повинен був пройти на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида ввечері 27 січня.

Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.