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    SpaceX перенесла запуск інтернет-супутників Starlink в космос

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    SpaceX перенесла запуск партії супутників для роздачі інтернету - SpaceX перенесла запуск інтернет-супутників Starlink в космос
    SpaceX перенесла запуск партії супутників для роздачі інтернету

    Запуск Starlink запланований на 29 січня

    Американська компанія SpaceX знову відклала запуск групи інтернет-супутників Starlink через погані погодні умови.

    Про це компанія написала на своїй сторінці в Twitter.

    Відзначається, що запуск Starlink запланований на 29 січня, на 09:06 за часом Східного узбережжя США (16:06 за київським часом).

    Запуск інтернет-супутників відклали через несприятливі погодні умови.

    Запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками інтернет-зв'язку повинен був пройти на космодромі на мисі Канаверал в штаті Флорида ввечері 27 січня.

    Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

    Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

    SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.

    США інтернет космос Флорида SpaceX Falcon
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