Близько 10 країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю



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Епіцентр спалаху знаходиться в місті Ухань з населенням 11 мільйонів осіб

Країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як відомо, епіцентр спалаху знаходиться в місті Ухань з населенням 11 мільйонів осіб.

Плани евакуації деяких країн такий:

Німеччина евакуює 90 громадян, які проживають у китайському районі Ухань.

Марокко евакуює 100 жителів, в основному студентів, з району Ухань.

Франція розраховує повернути близько 800 громадян, які проживають в районі Ухань. Евакуйованим доведеться провести 14 днів у карантині, щоб уникнути розповсюдження вірусу у Франції.

Очікується, що Японія організовує чартерні рейси вже у вівторок для будь-якого з своїх громадян, які хочуть повернутися з Уханя. Міністр закордонних справ Тошиміцу Мотегі сказав, що близько 430 громадян Японії знаходяться в провінції Хубей.

Уряд Іспанії співпрацює з Китаєм і Європейським союзом з метою репатріації іспанських громадян з району Ухань.

Державний департамент США заявив, що він буде евакуювати персонал свого консульства в Ухані в Сполучені Штати і надасть обмежену кількість місць приватним громадянам США під час польоту. Деякі громадяни зможуть сісти на єдиний рейс, що вилітає з Ухани 28 січня в Сан-Франциско.

Канада має близько 167 громадян в районі Ухань. Вісім людей звернулися за консульською допомогою, яка надається.

Росія веде переговори з Китаєм про евакуацію своїх громадян з Ухані і провінції Хубей, повідомляє посольство Росії в Китаї.

Уряд Нідерландів оцінює шляхи евакуації 20 громадян Нідерландів з Уханя

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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