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    Наука та освіта

    До Землі наближається небезпечний астероїд

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    Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року - До Землі наближається небезпечний астероїд
    Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року

    У лютому поруч з Землею пролетить астероїд, діаметр якого становить від 440 до 990 метрів

    Поруч із Землею у лютому пролетить астероїд з номером 163 373, діаметр якого, за даними астрономів, становить від 440 до 990 метрів.

    Незважаючи на те, що зіткнення цього астероїда з Землею малоймовірно, в NASA відносять цей об'єкт до потенційно небезпечних, пише archyde.com.

    Астероїд, відкритий 23 жовтня 1995 року, наблизиться до нашої планети на відстань, що в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року.

    Астероїд 163 373 відноситься до групи Аполлона, тобто до астероїдів, траєкторії польоту яких перетинають орбіту Землі. Такі астероїди вважаються потенційно небезпечними.

    Останнє зіткнення Землі з досить великим астероїдом сталося 15 лютого 2013 року, коли раніше невідоме небесне тіло 18 метрів в поперечнику вибухнуло при вході в атмосферу Землі над Челябінськом в Росії. Від вибухової хвилі постраждало близько 1 500 осіб.

    земля космос небезпека
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