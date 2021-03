Маск про випробування корабля з вибухом: Starship приземлися цілим і неушкодженим

Засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

«Starship приземлився цілим і неушкодженим!» – написав Маск, прикріпивши до твіту відео SpaceX.

Зазначимо, що на цьому відео не показаний момент вибуху корабля, який стався через кілька хвилин після посадки. Відео закінчується після успішної посадки корабля.

Starship SN10 landed in one piece! https://t.co/lO4AF47MaN

В коментарях Маск також похвалив команду SpaceX за «відмінну роботу».

«Одного разу істинною мірою успіху стане те, що польоти на Starship стануть звичайною справою», – додав він.

За інформацією американських ЗМІ, причини катастрофи наразі встановлюються. За попередніми даними, вибух міг статися внаслідок витоку пального.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.



Still a great advancement with the landing.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04