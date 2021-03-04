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    Маск про випробування корабля з вибухом: Starship приземлися цілим і неушкодженим

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    Причини катастрофи наразі встановлюються - Маск про випробування корабля з вибухом: Starship приземлися цілим і неушкодженим
    Причини катастрофи наразі встановлюються

    Засновник SpaceX відзначив вдалу посадку прототипу корабля на Марс

    Засновник SpaceX Ілон Маск ніяк не відреагував на вибух корабля Starship в кінці випробування. У той же час він відзначив вдалу посадку.

    Про це Маск написав у своєму Twitter.

    «Starship приземлився цілим і неушкодженим!» – написав Маск, прикріпивши до твіту відео SpaceX.

    Зазначимо, що на цьому відео не показаний момент вибуху корабля, який стався через кілька хвилин після посадки. Відео закінчується після успішної посадки корабля.

    В коментарях Маск також похвалив команду SpaceX за «відмінну роботу».

    «Одного разу істинною мірою успіху стане те, що польоти на Starship стануть звичайною справою», – додав він.

    За інформацією американських ЗМІ, причини катастрофи наразі встановлюються. За попередніми даними, вибух міг статися внаслідок витоку пального.

    Нагадаємо, цієї ночі американська компанія SpaceX Ілона Маска здійснила запуск десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, який завершився вибухом.

    Детальніше про хронологію запуску Starship читайте у матеріалі:
    Теги: вибух космос Ілон Маск SpaceX ракета
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