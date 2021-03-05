SpaceX готова вивести на орбіту український супутник: стала відома вартість

Переговори між Україною економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник «Січ 2-1». Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.

Про це розповів голова парламентського комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха на сторінці у Facebook.

Переговори між комітетом економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року. Минулого тижня компанія Маска дала згоду на запуск супутника за 1 мільйон доларів.

«Умови контракту попередньо узгоджені й в України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з американською компанією. Ціна контракту – 1 млн доларів, що є надзвичайно приємною для України ціною та у восьмеро нижчою за ту, яка була запланована з самого початку», – заявив нардеп.

Крім того, помічник голови комітету економічного розвитку Євген Рокитський розповів «РБК-Україна», що SpaceX підтвердила можливість запуску супутника Січ 2-1 у грудні 2021 року. Супутник виведе на орбіту ракетоносій Falcon 9.

Нагадаємо, у лютому віцепрем'єр Олег Уруський заявив, що Україна планує цього року вивести на орбіту власний супутник «Січ 2-1».

Також повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський запросив власника компаній SpaceX і Tesla, американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну і оглянути музей космонавтики у Житомирі.