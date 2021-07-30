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    Спалах Covid-19 на Олімпіаді в Токіо: свіжі дані

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    Всього за час проведення Олімпіади-2020 в Токіо загальне число хворих осіб, задіяних в проведенні Ігор, досягло 225 - Спалах Covid-19 на Олімпіаді в Токіо: свіжі дані
    Всього за час проведення Олімпіади-2020 в Токіо загальне число хворих осіб, задіяних в проведенні Ігор, досягло 225
    Фото з відкритих джерел

    На Олімпіаді в Токіо виявили 27 нових випадків захворювання Covid-19

    На Олімпійських іграх в Токіо виявили щонайменше 27 нових випадків зараження коронавірусом. Про це йдеться в щоденному звіті оргкомітету «Токіо-2020», опублікованому на офіційному сайті Олімпіади.

    Повідомляється, що серед хворих є як персонал, задіяний в організації та проведенні літніх Олімпійських ігор в Токіо, так і спортсмени. Всього повідомляється про трьох заражених атлетів, проте з якої вони країни і в якому виді спорту змагаються, не вказано.

    У четвер, 29 липня повідомлялося про 24 нові випадки.

    Всього за час проведення Олімпіади-2020 в Токіо загальне число виявлених випадків серед осіб, задіяних в проведенні Ігор, досягло 225.

    Раніше стало відомо, що уряд Японії до 31 серпня продовжив дію режиму надзвичайного стану в Токіо через ситуацію з поширенням Covid-19. Крім того, режим НС вводять ще в чотирьох префектурах: в Осаці і трьох сусідніх з Токіо префектурах Канагава, Сайтама і Тібі. На Хоккайдо, в Ісікаві, Хего, Кіото, Фукуоці також до 31 серпня буде введений режим посилених заходів у боротьбі з коронавірусом, що передбачає більш м'які обмеження, ніж при НС.

    Нагадаємо, в Токіо стартували ХХХІІ Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 8 серпня.

    Аналітик Євгеній Істребін на сторінці в Facebook розповів, як Японія, яка зараз приймає Олімпійські ігри, веде боротьбу з коронавірусом.

    Додамо, що Євгеній Істребін на сторінці в Facebook проаналізував свіжі дані лабораторних досліджень щодо коронавірусу в Україні.

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    Теги: здоров'я спорт Олімпіада Японія коронавірус
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    Спалах Covid-19 на Олімпіаді в Токіо: свіжі дані