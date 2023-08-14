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У деяких областях оголошено надзвичайний рівень небезпеки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У деяких областях оголошено надзвичайний рівень небезпеки
Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі
фото з відкритих джерел

Пожежна небезпека у низці областей триватиме з 14 до 17 серпня

У деяких областях України оголошено попередження про пожежну небезпеку на 14-17 серпня. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 14-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня – в Тернопільській та Рівненській областях, 17 серпня – у Хмельницькій та Волинській областях.

У деяких областях України оголошено пожежну небезпеку
У деяких областях України оголошено пожежну небезпеку

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. 

Нагадаємо, що в понеділок 14 серпня в Україні спостерігатиметься невелика хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні прогріється до 21°, вдень сягне 27-32°.

До слова, 14 серпня, християни східного обряду святкують Медовий Спас, або Маковія. У народі також існують назви Перший Спас та Спас на воді. Із цього свята починається Успенський піст.

Теги: пожежна небезпека Укргідрометцентр погода

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