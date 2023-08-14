Медовий Спас, або Маковія: як відзначати і що покласти в кошик

Маковія – одне з найбільших православних свят

Сьогодні, 14 серпня православні християни святкують Медовий Спас, або Маковія. Із цього дня починається Успенський піст, який має свої обмеження й особливості.

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Історія свята

фото з відкритих джерел

У церковному календарі це свято має назву «Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього». Згідно з переказами, колись частиця хреста, на якому був розіп'ятий Христос, врятувала жителів Константинополя від страшної епідемії. Святиню занурили у водойми, після чого епідемія минула. Звідси й пішла назва «Спас» – вона пов'язана зі Спасителем Ісусом Христом.

Традиційно 14 серпня віряни несуть у храми на освячення мед, мак і воду. Цей звичай походить від традиції приносити перший урожай Богу. А освячення маку пов'язано з тим, що в народі цей день приурочений до вшанування пам'яті семи мучеників Маккавеїв. За переказами, сім братів Маккавеїв були закатовані за підтримку свого вчителя священика Елеазара, який сповідував заборонене тоді християнство.

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Із Медового Спаса починається двотижневий Успенський піст, який завершиться 27 серпня перед святом Успіння Богородиці (28 серпня).

Традиції на Маковія

фото з відкритих джерел

На Маковія прийнято освячувати в церкві «маковійський букет» (або «маковійчик»), а потім зберігати його за іконами. Серед квітів у букеті обов’язково мають бути великі достиглі голівки маку. До нього також можна класти чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, а ще різні трави: васильки, м'яту, чебрець, любисток та інші. Дія висушених квітів вважалася цілющою – їх давали хворим домашнім тваринам.

За традицією, букет носили до церкви дівчатка, а перед походом до храму належало ситно поснідати – це обіцяло урожайний рік. Освячений мак застосовували для охорони будинку, худоби і двору від нечистої сили. А макову головку клали під подушку дітям, у яких були проблеми зі сном.

В Україні до Медового Спасу господині печуть пиріжки або коржі з маком. У старовину також вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі давні гріхи, якщо вони самі себе пробачать і помоляться про прощення.

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На Маковія святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. Обрядовою їжею в цей день були «шулики» – печені коржі, які ламають на дрібні шматочки в макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа дуже смачна, особливо її люблять діти. Готували також пироги, вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та маківники.

Також у цей день освячують джерела води і колодязі.

Що класти в кошик для освячення в храмі

Із давніх часів люди обов'язково купують або роблять своїми руками спеціальний кошик для того, щоб в ньому носити продукти на освячення до церкви. Згідно з традиціями, він обов'язково повинен використовуватися тільки для походу до церкви, а також має бути красивим.

У святковому кошику на Медовий Спас повинні бути такі продукти:

продукти бджільництва, і це може бути мед або стільники, адже вони символізують достаток;

хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та дому;

хрін символізує те, що людина стійко несе свою віру;

сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі.

Продукти харчування й предмети, які не варто класти в кошик для освячення в храмі:

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не можна класти міцні алкогольні напої, адже дозволяється освячувати в церкві на будь-яке свято тільки кагор;

м'ясні продукти також під забороною, так як саме з цього дня починається Успенський піст, який забороняє їсти такі продукти;

гроші та інші матеріальні цінності.

Згідно з церковними традиціями всі освячені продукти необхідно обов'язково з'їсти, а ось викидати їх не варто.

Заборони на Медовий Спас

14 серпня існує сувора заборона на галасливі вечірки і гучні розмови. Не можна займатися прибиранням або важкою роботою. Також на Маковія забороняється сваритися і з'ясовувати відносини.

В Медовий Спас не можна нікому бажати зла, навіть недругам, так як воно може повернутися до вас сторицею.

Оскільки на цей день припадає початок Успенського посту, існують доволі сурові обмеження в їжі. Дозволяється вживати лише неприготовану рослинну їжу - сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед, а також хліб.

Народні прикмети на Маковія

Якою буде погода на Медовий Спас – такою вона буде й 28 серпня.

Після Медового Спасу бджоли перестають носити мед.

Пройшов Спас – пішло літо від нас.

Якщо дощ на Маковія, пожеж буде мало.

На першу ложку освяченого меду потрібно згадати заповітне бажання, і воно збудеться.

Зазначимо, що в серпні православні християни святкуватимуть також Яблучний (19 серпня) і Горіховий Спаси (29 серпня).

Нагадаємо, що Православна церква України ухвалила остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Із 1 вересня дати свят почнуть зміщуватися на 13 днів назад. Таким чином, із наступного року українці будуть відзначати Маковія 1 серпня замість 14 серпня, Яблучний Спас – 6 серпня, а Горіховий Спас – 16 серпня.