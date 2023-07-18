Спека до 30 градусів та подекуди дощі: прогноз погоди на 19 липня

Найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів потішать вдень приємною позначкою у 32 градуси

У середу, 19 липня, в Україні буде тепло та сонячно. Про це свідчать дані «Укргідрометцентру».

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Опади ймовірні вночі місцями у східних та південно-східних областях, вдень – на Закарпатті та Прикарпатті. На решті території дощі не прогнозують. Вітер буде переважно північно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі становитиме 12−17°, на півдні та південному сході країни – до 20°; вдень 23−28°.

Найтеплішою частиною країни виявиться південь, де стовпчики термометрів потішать вдень приємною позначкою в +32 градуси.

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У східних областях денне повітря буде дещо свіжішим і прогріється максимум до +26 градусів. Схожа погода 19 липня прогнозується і в центральних регіонах.

На західному боці України попри короткочасні дощі можна розраховувати та на сонце. Синоптики стверджують, що вдень температура підніметься до +27 градусів.

Погода в Києві 19 липня хоч і супроводжуватиметься мінливою хмарністю, проте дощі настрій не зіпсують, адже їх метеорологи не обіцяють. Удень на стовпчиках термометрів відобразиться до +27 градусів.

Нагадаємо, у Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка