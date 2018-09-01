Спікер Держдуми РФ: вбивство Захарченка «обнуляє Мінські домовленості»



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Спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін

У Держдумі РФ хочуть, щоб Парламентська Асамблея ОБСЄ відреагувала на вбивство Захарченка

Вбивство в окупованому проросійськими терористами Донецьку ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка «обнуляє» сенс Мінських домовленостей.

Про це заявив спікер Державної Думи Росії В'ячеслав Володін.

«Це свавілля, що обнуляє всі ті кроки, які вже кілька років роблять Росія і світова спільнота для припинення війни на південному сході України», - сказав Володін.

Він додав, що «було б правильно, щоб Парламентська Асамблея ОБСЄ дала свою оцінку тому, що сталося».

Спікер Держдуми РФ заявив, що «київська влада, з одного боку, заявляє про необхідність реалізації мінських угод і виступає за мирне врегулювання ситуації у ДНР і ЛНР, з іншого - терористичними методами позбавляється від законно обраних представників влади в Донбасі».

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Джерело: Интерфакс