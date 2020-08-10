Лукашенка вже привітали з перемогою на виборах «залізні брати»



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У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента, після чого почалися масові протести

Першими чинного президента Білорусі привітали президенти Китаю, Росії і Казахстану

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже почав отримувати привітання з перемогою на виборах від глав інших держав. Про це пише БЕЛТА.

Зокрема, свої привітання вже направили лідери Китаю, Росії та Казахстану.

Зазначається, що першим Лукашенка привітав лідер КНР Сі Цзіньпін. Він висловив упевненість, що під керівництвом нинішнього президента Білорусь досягне успіхів у справі державного будівництва. Він також назвав Китай та Білорусь «залізними братами».

Телеграму з привітаннями надіслав і президент Росії Володимир Путін, який розраховує на розвиток двосторонніх відносин та інтеграцію в рамках Союзної держави і Організації Договору про колективну безпеку

«Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі», - йдеться в телеграмі Путіна.

Також Лукашенка привітав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який підкреслив, що вибори пройшли в складній політичній ситуації. Токаєв відзначив «народну підтримку стратегічного курсу» Лукашенка.

Як повідомлялося, з України Лукашенко отримав привітання поки, що тільки від одіозного нардепа зі «Слуги народу» Євгена Шевченка, відомого своїми проросійськими поглядами.

Також ще один скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко поспішив привітати чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, проте пізніше він видалив свій пост.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.