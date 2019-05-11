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    Співачка Ріанна створить власний модний дім Fenty

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    <span>Справжнє ім'я співачки Ріанни - Робін Ріанна Фенті</span> - Співачка Ріанна створить власний модний дім Fenty
    Справжнє ім'я співачки Ріанни - Робін Ріанна Фенті

    Торговельна марка буде називатися Fenty (через справжнє ім'я Ріанни - Робін Ріанна Фенті), вона з'явиться восени 2019 року

    Співачка Ріанна планує запустити модний бренд спільно з французькою Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Торговельна марка буде називатися Fenty (через справжнє ім'я Ріанни - Робін Ріанна Фенті), вона з'явиться восени 2019 року. Про це повідомляє ВВС.

    Співачка, яка має 70 мільйонів фоловерів в Instagram, відома своїм сміливим вибором у сфері моди.

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    Fenty, який буде виробляти одяг, взуття та аксесуари, є першим новим брендом від LVMH з 1987 року.

    У своїй заяві Ріанна сказала, що їй надали «унікальну можливість створити модний дім категорії лакшері, без творчих обмежень».

    Вона додала: «Я не можу уявити кращого партнера як з точки зору творчості, так і бізнесу. Я готова до того, аби світ побачив те, що ми побудували разом».

    Голова та генеральний директор LVMH Бернард Арно, сказав, що Ріанні нададуть підтримку у створенні команди та виділять ресурси.

    «Кожен знає, що Ріанна прекрасна співачка, але завдяки нашому партнерству у Fenty Beauty, я відкрив для себе справжнього підприємця та керівника, приголомшливого лідера», - сказав він.

    Косметичний бренд співачки Fenty Beauty досяг майже 500 мільйонів євро з продажу на кінець 2018 року.

    У 2018 році Rihanna також запустила лінію нижньої білизни Savage X Fenty.

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