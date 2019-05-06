У відомої співачки у Києві вкрали автомобіль



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Співачка Ольга Цибульська Фото: Facebook

Невідомі викрали автомобіль, який був припаркований біля Сирецького парку

У співачки Ольги Цибульської у вихідні в Києві вкрали автомобіль. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Автомобіль Toyota Raw4 був припаркований біля Сирецького парку.

«Вкрали машину! З 17-19:00 за адресою Парково-Сирецька 9. Припаркувалася біля парку Сирецького. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 чорного кольору. Хто може допомогти - пишіть в дірект!» - написала Цибульська 5 травня у соцмережі.

Нагадаємо, у січні 2019 року у Борисполі двоє невідомих чоловіків побили директора української співачки Ольги Цибульської. Йому завдали безліч ударів по голові та обличчю.

Деякий час чоловік пробув у лікарні, щоб лікарі змогли з'ясувати, чи не постраждали інші органи і наскільки сильні травми.

За словами Ольги, у них з директором не було ні з ким ніяких конфліктів. Боргів вони також не мають. Що стало причиною нападу для них невідомо.

Директор співачки подав заяву до Бориспільського відділення поліції.



