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    У відомої співачки у Києві вкрали автомобіль

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    <span lang="UK">Співачка Ольга Цибульська</span> - У відомої співачки у Києві вкрали автомобіль
    Співачка Ольга Цибульська
    Фото: Facebook

    Невідомі викрали автомобіль, який був припаркований біля Сирецького парку

    У співачки Ольги Цибульської у вихідні в Києві вкрали автомобіль. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Автомобіль Toyota Raw4 був припаркований біля Сирецького парку.

    «Вкрали машину! З 17-19:00 за адресою Парково-Сирецька 9. Припаркувалася біля парку Сирецького. ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 чорного кольору. Хто може допомогти - пишіть в дірект!» - написала Цибульська 5 травня у соцмережі.

    Нагадаємо, у січні 2019 року у Борисполі двоє невідомих чоловіків побили директора української співачки Ольги Цибульської. Йому завдали безліч ударів по голові та обличчю. 

    Деякий час чоловік пробув у лікарні, щоб лікарі змогли з'ясувати, чи не постраждали інші органи і наскільки сильні травми.

    За словами Ольги, у них з директором не було ні з ким ніяких конфліктів. Боргів вони також не мають. Що стало причиною нападу для них невідомо.

    Директор співачки подав заяву до Бориспільського відділення поліції.


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