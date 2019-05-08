«У вас дорога їжа, тому ми сидимо в готелі»: учасники Євробачення про Ізраїль



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Учасники Єврорбачення на коктейльній вечірці Фото: vesty.co.il

Комусь із учасників сподобався фалафель, хтось уже встиг побачити Мертве море, а деякі помітили недоліки

Учасники пісенного конкурсу в неформальній обстановці зустрілися з організаторами Євробачення в Тель-Авіві, журналістами та шанувальниками. Про це пише видання «Вести. Израиль по- русски».

Звичайно, гостей запитали їхню думку про Ізраїль.

Деякі учасники розповіли, що вже спробували страви ізраїльської кухні і подивилися найяскравіші пам'ятки - зокрема, побували на Мертвому морі.

«Ми вже вивчили кілька слів на івриті», «А ми скуштували фалафель, смачна штука!» - такі думки лунали на вечірці для учасників Євробачення, яка пройшла в понеділок, 6 травня, в порту Герцлії.

Але не обійшлося і без скарг - наприклад, делегати зі Словенії сказали, що «в Ізраїлі дорога їжа, тому ми ще не влаштовували виходів у світ».

Зала Карель та Гашпер Шантель, участники зі Словенії. Фото: Раз Гросс, vesty.co.il

Вечірка в Герцлійській затоці стала першим офіційним заходом Євробачення, на якому зустрілися представники делегацій. Вони обмінялися враженнями, танцювали до півночі і приємно провели час, дозволивши собі розслабитися перед репетиціями до конкурсу, який почнеться наступного тижня, 14 травня.

Представники Ісландії, встигли потрапити в заголовки місцевої преси після заяви про те, що в разі перемоги присвятять себе розвитку антиізраїльського руху BDS, розповіли, що побували в Єрусалимі, пройшлися по Тель-Авіву, але це не все. «Ми побачили і Хеврон в Палестині. Так що за короткий час нашого перебування багато встигли», - поділилися вони.

На вечірці виступила відома ізраїльська співачка Ширі Маймон. Вона зізналася, що при кожному виконанні своєї пісні «Ха-Шекета ше-нішар», з якою представляла Ізраїль на Євробаченні в Україні, знову переживає хвилювання конкурсу.

Ширі Маймон. Фото: Раз Гросс, vesty.co.il

А ось Кобі Мерімі, ізраїльський претендент на перемогу в Євробаченні-2019, на вечірці помічений не був.

У неділю, 12 травня, на площі Габима в Тель-Авіві відбудеться офіційна коктейльна вечірка «Помаранчевий килим». Вона відкриє тиждень заходів Євробачення.

Нагадаємо, що перший, другий півфінали і фінал конкурсу відбудуться 14, 16 і 18 травня 2019 року.

Зазначимо, що 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

«Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.