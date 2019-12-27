  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст

    • Розсилка
    На Північному мосту проведуть ремонтні роботи - Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст
    На Північному мосту проведуть ремонтні роботи

    На стан одного з деформаційних швів на мосту надходять скарги від водіїв

    З 20:00 27 грудня до 8:00 28 грудня на Північному мосту буде частково обмежено рух у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «На стан одного з деформаційних швів на мосту у напрямку Троєщини надходять скарги. Ми виконаємо протиаварійні роботи на ньому», - йдеться в повідомленні.

    Аби менше впливати на трафік ремонт проводитиметься уночі проти суботи.

    У Київавтодорі перепрошують за незручності.

    Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст
    Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст
    Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст

    За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, у якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.

    В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і відкинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. 
    ДТП Київ дороги ремонт Київавтодор міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ