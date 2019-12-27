Після ДТП дорожники вирішили відремонтувати Північний міст
На стан одного з деформаційних швів на мосту надходять скарги від водіїв
З 20:00 27 грудня до 8:00 28 грудня на Північному мосту буде частково обмежено рух у зв’язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
«На стан одного з деформаційних швів на мосту у напрямку Троєщини надходять скарги. Ми виконаємо протиаварійні роботи на ньому», - йдеться в повідомленні.
Аби менше впливати на трафік ремонт проводитиметься уночі проти суботи.
У Київавтодорі перепрошують за незручності.
Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло.
За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, у якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.