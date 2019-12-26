Минулої доби у Києві сталося майже 140 ДТП



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ДТП на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського Фото: dtp.kiev.ua

В аваріях постраждали чотири людини

У середу, 25 грудня, на столичних дорогах сталося 138 ДТП, з яких у чотирьох автопригодах травмувалось четверо людей.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зокрема, вчора близько 14-ї години на вулиці Алматинській сталось зіткнення автомобілів Audi та ВАЗ 211640. Унаслідок автопригоди травмувалась водійка Audi, яка звернулась за допомогою до медиків.

Близько 17-ї години на вулиці Тростянецькій водійка Chevrolet скоїла наїзд (попередньо на пішохідному переході) на жінку, яка в результаті наїзду отримала травми та звернулась за допомогою до медиків.

Близько 18-ї години 18-річний водій Volkswagen скоїв наїзд (попередньо на пішохідному переході) на 6-річного хлопчика, який в результаті наїзду отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

А близько 22-ї години на вулиці Чорновола сталось зіткнення автомобіля Volkswagen та мопеда Yamaha під керуванням 17-річного водія. Унаслідок автопригоди 16-річна пасажирка мотоцикла отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, 24 грудня увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми. Водій Hyundai помер на місці аварії.

Того ж дня увечері на Харківському шосе, 18 сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Mercedes, ВАЗ-2101 і Ford. Від удару ВАЗ розірвало на дві частини.