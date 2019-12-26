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    Минулої доби у Києві сталося майже 140 ДТП

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    ДТП на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського - Минулої доби у Києві сталося майже 140 ДТП
    ДТП на перехресті проспектів Степана Бандери і Оболонського
    Фото: dtp.kiev.ua

    В аваріях постраждали чотири людини

    У середу, 25 грудня, на столичних дорогах сталося 138 ДТП, з яких у чотирьох автопригодах травмувалось четверо людей.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Зокрема, вчора близько 14-ї години на вулиці Алматинській сталось зіткнення автомобілів Audi та ВАЗ 211640. Унаслідок автопригоди травмувалась водійка Audi, яка звернулась за допомогою до медиків.

    Близько 17-ї години на вулиці Тростянецькій водійка Chevrolet скоїла наїзд (попередньо на пішохідному переході) на жінку, яка в результаті наїзду отримала травми та звернулась за допомогою до медиків.

    Близько 18-ї години 18-річний водій Volkswagen скоїв наїзд (попередньо на пішохідному переході) на 6-річного хлопчика, який в результаті наїзду отримав травми і був госпіталізований до лікарні.

    А близько 22-ї години на вулиці Чорновола сталось зіткнення автомобіля Volkswagen та мопеда Yamaha під керуванням 17-річного водія. Унаслідок автопригоди 16-річна пасажирка мотоцикла отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

    Нагадаємо, 24 грудня увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми. Водій Hyundai помер на місці аварії.

    Того ж дня увечері на Харківському шосе, 18 сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Mercedes, ВАЗ-2101 і Ford. Від удару ВАЗ розірвало на дві частини.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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