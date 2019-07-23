Співробітника СБУ обвинувачують у держзраді



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Підозрюваний збирав та передавав одній із спецслужб РФ відомості, що становлять держтаємницю, а також допомагав проводити підривну діяльність

До суду направлено обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника Центрального управління СБУ, обвинуваченого у державній зраді. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За даними речника ГПУ, 22 липня головним слідчим управлінням Служби безпеки завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах одного з департаментів Центрального управління СБУ.

За даними слідства, вказаний співробітник упродовж 2017-2018 років здійснював передачу та збирання з метою передачі представникам однієї із спецслужб Російської Федерації відомостей, що становлять державну таємницю, а також надавав останнім в проведенні підривної діяльності проти України.

Передані обвинуваченим відомості стосувалися контррозвідувальної, а також іншої службової діяльності СБУ та могли бути використані спецслужбами РФ для організації протидії законній діяльності СБУ у сфері державної безпеки.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.