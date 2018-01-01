Справа Авакова-молодшого: адвокати проведуть власну експертизу рюкзаків

Суд дозволив захисту сина Авакова взяти на базі МВС 5-6 рюкзаків для експертизи

Захист Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, запланував проведення власної експертизи рюкзаків, закуплених для потреб МВС. Суд вже дозволив взяти на базі МВС 5-6 рюкзаків для цих потреб. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду. У Єдиному держреєстрі судових рішень є ухвала Солом’янського



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Олександр Аваков

Суд дозволив захисту сина Авакова взяти на базі МВС 5-6 рюкзаків для експертизи

Захист Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, запланував проведення власної експертизи рюкзаків, закуплених для потреб МВС. Суд вже дозволив взяти на базі МВС 5-6 рюкзаків для цих потреб. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.

У Єдиному держреєстрі судових рішень є ухвала Солом’янського районного суду Києва, якою частково задоволено клопотання адвоката Андрія Тарасова, який представляє інтереси Олександра Авакова, про надання йому можливості вилучення на Центральній базі ресурсного забезпечення МВС 5-6 зразків рюкзаків, закуплених відомством відповідно до угоди з ТОВ «Дніпровенд» у межах кримінального провадження щодо «рюкзаків Авакова».

Адвокат Тарасов у коментарі УНН пояснив, що ці зразки рюкзаків потрібні захисту для проведення власної експертизи.

«Оскільки слідство вважає, що ці рюкзаки неякісні, вважає, що суттєво завищена ціна і це безпосередньо впливає на кваліфікацію злочину, який інкримінують, в тому числі, і моєму підзахисному, то для того, щоб ці питання спростувати, потрібне призначення експертизи. Разом з тим, експерт не може зробити експертизу за фотографією чи за описом, він повинен мати зразки», — сказав він.

Водночас, захисник не розповів, коли вони планують провести власну експертизу цих рюкзаків.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.

Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

У січні в САП підтвердили, що суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи про «рюкзаки Авакова».

8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».

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