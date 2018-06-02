  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Справа Бабченка»: стали відомі імена ще трьох журналістів, яких викликали до СБУ

    • Розсилка
    Телеведуча Тетяна Даниленка та журналістка Соня Кошкіна - «Справа Бабченка»: стали відомі імена ще трьох журналістів, яких викликали до СБУ
    Телеведуча Тетяна Даниленка та журналістка Соня Кошкіна

    В СБУ попередили журналістів, що надаватимуть охорону людям зі списку у «справі Бабченка»

    Українських журналістів Османа Пашаєва, Соню Кошкіну та Тетяну Даниленко також викликали до Служби безпеки України у справі «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Видання «Громадське» звернулось до Пашаєва і він підтвердив, що був на зустрічі із керівництвом СБУ та генпрокурором. Осман сказав, що на цій зустрічі дав розписку про нерозголошення.

    На запитання ЗМІ, хто був на зустрічі  - журналісти чи був ще хтось, Пашаєв відповів, що йому здалось, що були здебільшого журналісти, і також, що їх було менше, аніж 47 людей.

    Пашаєв також додав, що самого списку він не бачив. І що це все, що він може сказати. Журналіст не повідомив, чи йому надали охорону.

    Телеведуча Тетяна Даниленко також підтвердила, що була на зустрічі з керівництвом Служби безпеки.

    За її словами, у списку приблизно третина - журналісти. Також є ті, хто просто активно пише у Facebook. Даниленко додала, що в СБУ попередили, що надаватимуть охорону людям зі списку.

    «Громадське» також звернулось до Соні Кошкіної із запитанням, чи була вона у списку. Кошкіна відповіла ствердно.

    Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко у п'ятницю ввечері провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ.

    Повідомлялося, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський. Вони підписали в СБУ документ про нерозголошення.

    Луценко заявив, що 47-ми потенційним жертвам зі «списку Бабченка» повідомили про небезпеку.

    Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

    Також 1 травня іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

    У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував

    Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

    Читайте також: 

    Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України

    Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент

    «Фонд Путіна» та його клієнти. Що встиг наговорити Борис Герман

    Читайте також
    ЗМІ СБУ вбивство Матвій Ганапольський Євген Кисельов журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ