«Справа Бабченка»: стали відомі імена ще трьох журналістів, яких викликали до СБУ

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Телеведуча Тетяна Даниленка та журналістка Соня Кошкіна

В СБУ попередили журналістів, що надаватимуть охорону людям зі списку у «справі Бабченка»

Українських журналістів Османа Пашаєва, Соню Кошкіну та Тетяну Даниленко також викликали до Служби безпеки України у справі «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка.

Видання «Громадське» звернулось до Пашаєва і він підтвердив, що був на зустрічі із керівництвом СБУ та генпрокурором. Осман сказав, що на цій зустрічі дав розписку про нерозголошення.

На запитання ЗМІ, хто був на зустрічі - журналісти чи був ще хтось, Пашаєв відповів, що йому здалось, що були здебільшого журналісти, і також, що їх було менше, аніж 47 людей.

Пашаєв також додав, що самого списку він не бачив. І що це все, що він може сказати. Журналіст не повідомив, чи йому надали охорону.

Телеведуча Тетяна Даниленко також підтвердила, що була на зустрічі з керівництвом Служби безпеки.

За її словами, у списку приблизно третина - журналісти. Також є ті, хто просто активно пише у Facebook. Даниленко додала, що в СБУ попередили, що надаватимуть охорону людям зі списку.

«Громадське» також звернулось до Соні Кошкіної із запитанням, чи була вона у списку. Кошкіна відповіла ствердно.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко у п'ятницю ввечері провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ.

Повідомлялося, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський. Вони підписали в СБУ документ про нерозголошення.

Луценко заявив, що 47-ми потенційним жертвам зі «списку Бабченка» повідомили про небезпеку.

Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Також 1 травня іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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