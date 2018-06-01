Луценко: про інсценування вбивства Бабченка знали до 10 чоловік

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Аркадій Бабченко та Юрій Луценко

Деталі спецоперації СБУ були відомі малому колу осіб

Про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі «Радіо НВ».

«Тепер я можу відкрито сказати, що про деталі спецоперації знали до десяти чоловік», - повідомив він.

Також Луценко додав, що після передачі завдатку у $15 тисяч, Борис Герман вдруге зустрівся з Олексієм Цимбалюком і передав йому ще $1000 на придбання пістолета і повідомив, що жертв повинно бути більше.

«Але потім сталася друга зустріч, на яку була принесена тисяча (доларів США - ред.) на придбання пістолета і була сказана фраза «є ще одне прізвище, якого треба було б ліквідувати». Було назване прізвище одного з проукраїнських активістів Одеси - не на букву «С». А на наступній зустрічі було назване ще одне прізвище - колишнього офіцера спецслужб РФ. І ніби випадково було сказано, що взагалі-то існує список - понад 30 осіб», - сказав генпрокурор.

За словами Луценка, це змусило СБУ продовжувати операцію і зімітувати вбивство Бабченка, щоб дізнатися імена інших потенційних жертв.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко сьогодні вечорі провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ. Наразі відомо, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський.

Також сьогодні іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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