Генпрокурор: 47 потенційним жертвам зі «списку Бабченка» повідомили про небезпеку

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Юрій Луценко

У «розстрільному списку» переважно відомі українські й екс-російські журналісти

Генеральний прокурор Луценко заявляє, що завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка силовикам вдалося отримати список з 47 потенційних жертв.

«У результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це відомі українські й екс-російські журналісти», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними Луценка,сьогодні цим людям повідомили «про небезпеку й організовується їхній захист».

Напередодні Луценко заявив, що про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко сьогодні вечорі провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ. Наразі відомо, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський.

Також сьогодні іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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