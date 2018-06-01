Іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком

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Луценко і Грицак акцентували увагу міжнародної спільноти на тому, що саме обрана стратегія дозволила не лише не допустити загибелі журналіста, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв

Генеральний прокурор Юрій Луценко та голова СБУ Василь Грицак поінформували послів країн Великої сімки, ЄС, Норвегії, Австралії та представників Ради Європи про спецоперацію із запобігання вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляється на сайті ГПУ.

«1 червня 2018 року відбулася зустріч генерального прокурора України Юрія Луценка з керівниками дипломатичних представництв країн-представників Великої сімки, країн ЄС, Норвегії, Австралії, Європейського Союзу та Ради Європи щодо проведеної 29 травня 2018 року успішної спецоперації правоохоронних органів України із попередження вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Участь у заході взяв голова Служби безпеки України Василь Грицак», - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, під час зустрічі поінформовано про ключові аспекти проведеної роботи та ті цілі, які ставились при прийнятті рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину.

Зазначається, що Луценко і Грицак акцентували увагу міжнародної спільноти на тому, що саме обрана стратегія дозволила не лише не допустити загибелі журналіста, припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких, ймовірно, готувалися терористичні акти і вбивства.

За словами генпрокурора, проведено масштабну і складну операцію, інформація про деталі якої буде оперативно доведена до відома громадськості з урахуванням вимог кримінального процесуального законодавства та інтересів слідства.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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