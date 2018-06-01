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    Грицак і Луценко зустрілись з журналістами із «розстрільного списку» Путіна

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    Василь Грицак і Юрій Луценко - Грицак і Луценко зустрілись з журналістами із «розстрільного списку» Путіна
    Василь Грицак і Юрій Луценко

    У розстрільному списку не 30 осіб, а 47 - повідомив журналіст

    Глава СБУ Василь Грицак та Генпрокурор Юрій Луценко сьогодні вечорі провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ. Наразі відомо, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський.

    «У розстрільному списку не 30 осіб, а 47. У ньому і ті журналісти, які були присутні на зустрічі. Але у списку не лише журналісти», - написав у своїму «Фейсбук» журналіст Олексій Братущак, який був присутній на зустрічі.

    Він також повідомив, що нНа зустрічі журналістам продемонстрували матеріали, які є у розпорядженні слідства. «Висновок присутніх журналістів: це серйозна історія, метою якої було вбити Бабаченка, і це вдалося попередити, спецслужбою пророблена величезна робота.

    Також журналісти зробили висновок, що лінія захисту затриманого Германа, ніби він співробітник правоохоронних органів, не відповідає дійсності», - повідомив він.

    Окрім голови СБУ та Генпрокурора на зустрічі були ще начальник головного слідчого управління СБУ, керівник нацполіції. «Але у журналістів не склалося враження, що їх запросили заради піару посадовців. Ніякої таємниці Ганапольський та Кисельов не видали», - додав Братущак.

    Також сьогодні іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

    У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував

    Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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