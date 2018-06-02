Журналісти Ганапольський і Кисельов розповіли, чому їх викликали в СБУ

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Скріншот з відео Матвій Ганапольський і Євген Кисельов

Журналісти підписали в СБУ документ про нерозголошення

До Служби безпеки України в п'ятницю, 1 червня, викликали журналістів Матвія Ганапольського і Євгена Кисельова, де їм повідомили, що вони потрапили в «список 47» у справі Аркадія Бабченка.

Про це вони розповіли в ефірі телеканалу «Прямий», на якому працюють.

Ганапольський зазначив, що під час бесіди в СБУ вони удвох підписали документ про нерозголошення, тому не може розповісти багато подробиць.

«Зрозуміло, звичайно, що це була зустріч, пов'язана, по-перше, зі справою Бабченка. По-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз. Якщо говорити те, що можна сказати, то сенс полягає в тому, що нам треба бути уважними. Тому що ті, хто організовували замах на Бабченка або вбивство Бабченка, - це люди, які, безумовно, будуть намагатися зробити реванш. Тому всім треба бути уважними», - зазначив він.

У свою чергу російський журналіст Євген Кисельов додав, що на бесіді в СБУ йшлося про їхню особисту безпеку.

«Це був не закритий брифінг для обраних - дійсно йшлося, зокрема, про нашу особисту безпеку», - наголосив Кисельов.

Також Ганапольський повідомив, що там були присутні і інші особи зі списку потенційних жертв.

«Ще раз повторюю. Список нам не показали. Але зрозуміло, що ті люди, які там були присутні, вони в цьому списку були. Тому, можна так сказати, це була службова зустріч з питань безпеки для тих людей, які в цьому списку знаходяться. Ось власне і все», - резюмував Ганапольський.

Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко у п'ятницю ввечері провели зустріч з журналістами, які опинились у так званому розстрільному списку спецслужб РФ. Повідомлялося, що крім деяких українських журналістів на зустрічі також були присутні росіяни Євген Кисельов та Матвій Ганапольський.

Луценко заявив, що 47 потенційним жертвам зі «списку Бабченка» повідомили про небезпеку

Також 1 травня іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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