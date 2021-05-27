Суд закрив справу проти Тупицького. Усі подробиці

Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним

Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму

Голосіївського райсуд Києва закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. Про це йшлося на засіданні суду.

Суд розглядав адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму.

Конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним.

Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).