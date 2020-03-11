Справа Гандзюк: Болгарія не звільнить Левіна до вирішення питання екстрадиції



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Суд продовжив термін утримання під вартою Левіна на невизначений час. Фото: Flagman

Олексій Левін, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк, відмовився від послуг свого адвоката

Болгарія не стане звільняти з-під варти Олексія Левіна - підозрюваного в організації нападу на радника мера Херсона Катерину Гандзюк, до моменту вирішення питання його екстрадиції.

Про це з посиланням на джерело повідомляє hromadske.

За словами джерела в болгарській в'язниці, Окружний суд міста Бургас 21 лютого вирішив продовжити термін утримання під вартою Левіна на невизначений час.

«Левіна затримали 21 січня, 27-го заарештували на 40 днів. Однак, вже через місяць, Окружний суд прийняв ще одне рішення - щодо безстрокового утримання під вартою», - уточнили в тюрмі.

У той же час, в коментарі hromadske болгарський захисник Левіна Кирило Топалов, від послуг якого підозрюваний напередодні відмовився, зазначив, що його підзахисний не затягує процес спеціально.

Якби він мені сказав - «затягуй», я міг би це зробити, я мав для цього підстави. Але він сказав - «не треба». Це його рішення», - заявив Топалов.

Відомо, що дев'ятого березня суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту Левіна щодо екстрадиції, оскільки від болгарського адвоката він відмовився. Уже в середу, 11 березня, суд продовжить слухання і надасть чоловікові нового державного захисника.

Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.