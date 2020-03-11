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    Справа Гандзюк: Болгарія не звільнить Левіна до вирішення питання екстрадиції

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    <div class="post-item__photo-author">Суд продовжив термін утримання під вартою Левіна на невизначений час.</div> - Справа Гандзюк: Болгарія не звільнить Левіна до вирішення питання екстрадиції
    Суд продовжив термін утримання під вартою Левіна на невизначений час.
    Фото: Flagman

    Олексій Левін, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк, відмовився від послуг свого адвоката

    Болгарія не стане звільняти з-під варти Олексія Левіна - підозрюваного в організації нападу на радника мера Херсона Катерину Гандзюк, до моменту вирішення питання його екстрадиції.

    Про це з посиланням на джерело повідомляє hromadske.

    За словами джерела в болгарській в'язниці, Окружний суд міста Бургас 21 лютого вирішив продовжити термін утримання під вартою Левіна на невизначений час.

    «Левіна затримали 21 січня, 27-го заарештували на 40 днів. Однак, вже через місяць, Окружний суд прийняв ще одне рішення - щодо безстрокового утримання під вартою», - уточнили в тюрмі.

    У той же час, в коментарі hromadske болгарський захисник Левіна Кирило Топалов, від послуг якого підозрюваний напередодні відмовився, зазначив, що його підзахисний не затягує процес спеціально.

    Якби він мені сказав - «затягуй», я міг би це зробити, я мав для цього підстави. Але він сказав - «не треба». Це його рішення», - заявив Топалов.

    Відомо, що дев'ятого березня суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту Левіна щодо екстрадиції, оскільки від болгарського адвоката він відмовився. Уже в середу, 11 березня, суд продовжить слухання і надасть чоловікові нового державного захисника.

    Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

    Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

    Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

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