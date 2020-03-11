Стали відомі імена двох загиблих під час обстрілу позицій під Пісками



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10 березня на Донбасі загинуло двоє українських військових, дев'ятьох поранено

Стали відомі імена двох військовослужбовців ЗСУ, який загинув внаслідок влучання ПТКР окупантів у вантажівку ГАЗ-66 у районі села Піски під Донецьком.

Про це повідомила пресслужба Вінницької ОДА та Кіровоградський обласний комісаріат у Facebook.

Старший солдат Ведешин Андрій Олександрович 1985 р.н. загинув 10 березня біля 09.30 ранку в районі с. Піски Донецької області при евакуації з поля бою у гелікоптері.

Військовослужбовець Сухопутних військ Андрій Ведешин служив за контрактом у травні 2017 року. Загиблий проживав разом з батьками у селі Кинашів Тульчинського району на Вінничині.

У героя залишились мати, брат та донька (2012 р. н).

Другий загиблий - Віктор Миколайович Солтис – молодший сержант, військовослужбовець в/ч А1445 (131-й розвідбат), загинув унаслідок ворожого обстрілу.

Він із села Володимирівка Кропивницького району, народився 2 жовтня 1986 року.

Нагадаємо, 10 березня бойовики здійснили потужний обстріл українських позицій під Пісками. Двоє військовослужбовців загинули.

Раніше пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу. Тоді в штабі повідомили про смерть одного захисника. Натомість ще вдень журналіст Цаплієнко повідомив, що загинули двоє бійців.

Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. Журналісти повідомили, що сьогодні о 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка. Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.