Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну



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Печерський районний суд міста Києва заарештував Олексія Левіна

Олексія Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави

Печерський районний суд міста Києва заарештував підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня.

Суд задовольнив клопотання прокуратури.

Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. Співробітниками Нацбюро Інтерполу в установленому порядку він був доставлений та переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як розповідали раніше у ЗМІ співробітники слідчого управління СБУ, Левін, на їхню думку, це ключова фігура, яка пов'язує виконавців («групу Торбіна») і замовників. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.

Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні.

Опіками було уражено 40% тіла жінки.

Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.