Справа Гандзюк: суд обрав запобіжний захід Левіну
Олексія Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави
Печерський районний суд міста Києва заарештував підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна до 2 квітня.
Суд задовольнив клопотання прокуратури.
Левіна заарештували до 2 квітня без альтернативи застави.
Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. Співробітниками Нацбюро Інтерполу в установленому порядку він був доставлений та переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.
Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності Левіна, який підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.
Як розповідали раніше у ЗМІ співробітники слідчого управління СБУ, Левін, на їхню думку, це ключова фігура, яка пов'язує виконавців («групу Торбіна») і замовників. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк тощо.
Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.
Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.
Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.