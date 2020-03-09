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    Справа Гандзюк: суд у Болгарії переніс розгляд апеляції на екстрадицію Левіна

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    Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) у суді в болгарському Бургасі - Справа Гандзюк: суд у Болгарії переніс розгляд апеляції на екстрадицію Левіна
    Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) у суді в болгарському Бургасі
    Фото: hromadske

    Олексій Левін відмовився від свого болгарського адвоката

    Апеляційний суд болгарського міста Бургас переніс розгляд апеляційної скарги щодо екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка) — підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк. Зробили це через те, що Левін відмовився від болгарського адвоката.

    Про це повідомляє hromadske.

    Підозрюваний спочатку просив присутності на засіданні українського адвоката, а згодом відмовився від болгарського.

    «Я хочу, щоб він (болгарський адвокат — ред.) зробив для мене все, але я не хочу аби на нього лягала така відповідальність. Я підтримую його скаргу, але відмовляюся від нього. Нехай держава (Болгарія - ред.) надасть мені іншого», — сказав Олексій Левін.

    Болгарський адвокат Олексія Левіна Кирил Топалов підтримав підзахисного та зауважив, що він недостатньо компетентний у даній справі та правильніше було б, якби на засіданні був присутній український захисник. Прокурор апеляційної прокуратури Йовіта Грігорова просила розглянути скаргу.

    В суді наголосили, що наразі такої можливості немає, оскільки відсутня відповідна домовленість між українською та болгарською сторонами. Також було зазначено, що болгарська сторона направила до Міністерства юстиції України відповідний запит і наразі чекає відповіді.

    Судді вислухали усі сторони та перенесли засідання на 11 березня. Тоді Олексію Левіну мають надати нового болгарського захисника.

    Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

    Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

    Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.

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