Справа Гандзюк: суд у Болгарії переніс розгляд апеляції на екстрадицію Левіна



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Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) у суді в болгарському Бургасі Фото: hromadske

Олексій Левін відмовився від свого болгарського адвоката

Апеляційний суд болгарського міста Бургас переніс розгляд апеляційної скарги щодо екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка) — підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк. Зробили це через те, що Левін відмовився від болгарського адвоката.

Про це повідомляє hromadske.

Підозрюваний спочатку просив присутності на засіданні українського адвоката, а згодом відмовився від болгарського.

«Я хочу, щоб він (болгарський адвокат — ред.) зробив для мене все, але я не хочу аби на нього лягала така відповідальність. Я підтримую його скаргу, але відмовляюся від нього. Нехай держава (Болгарія - ред.) надасть мені іншого», — сказав Олексій Левін.

Болгарський адвокат Олексія Левіна Кирил Топалов підтримав підзахисного та зауважив, що він недостатньо компетентний у даній справі та правильніше було б, якби на засіданні був присутній український захисник. Прокурор апеляційної прокуратури Йовіта Грігорова просила розглянути скаргу.

Справа Гандзюк: суд Болгарії відклав розгляд скарги Олексія Левіна щодо екстрадиції. Підозрюваний наполягав на присутності на засіданні українського адвоката та відмовився від болгарського pic.twitter.com/HQ0JcPBHvy — hromadske (@HromadskeUA) March 9, 2020

В суді наголосили, що наразі такої можливості немає, оскільки відсутня відповідна домовленість між українською та болгарською сторонами. Також було зазначено, що болгарська сторона направила до Міністерства юстиції України відповідний запит і наразі чекає відповіді.

Судді вислухали усі сторони та перенесли засідання на 11 березня. Тоді Олексію Левіну мають надати нового болгарського захисника.

Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.

Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.