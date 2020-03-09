Справа Гандзюк: суд у Болгарії переніс розгляд апеляції на екстрадицію Левіна
Олексій Левін відмовився від свого болгарського адвоката
Апеляційний суд болгарського міста Бургас переніс розгляд апеляційної скарги щодо екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленка) — підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк. Зробили це через те, що Левін відмовився від болгарського адвоката.
Про це повідомляє hromadske.
Підозрюваний спочатку просив присутності на засіданні українського адвоката, а згодом відмовився від болгарського.
«Я хочу, щоб він (болгарський адвокат — ред.) зробив для мене все, але я не хочу аби на нього лягала така відповідальність. Я підтримую його скаргу, але відмовляюся від нього. Нехай держава (Болгарія - ред.) надасть мені іншого», — сказав Олексій Левін.
Болгарський адвокат Олексія Левіна Кирил Топалов підтримав підзахисного та зауважив, що він недостатньо компетентний у даній справі та правильніше було б, якби на засіданні був присутній український захисник. Прокурор апеляційної прокуратури Йовіта Грігорова просила розглянути скаргу.
Справа Гандзюк: суд Болгарії відклав розгляд скарги Олексія Левіна щодо екстрадиції. Підозрюваний наполягав на присутності на засіданні українського адвоката та відмовився від болгарського pic.twitter.com/HQ0JcPBHvy— hromadske (@HromadskeUA) March 9, 2020
В суді наголосили, що наразі такої можливості немає, оскільки відсутня відповідна домовленість між українською та болгарською сторонами. Також було зазначено, що болгарська сторона направила до Міністерства юстиції України відповідний запит і наразі чекає відповіді.
Судді вислухали усі сторони та перенесли засідання на 11 березня. Тоді Олексію Левіну мають надати нового болгарського захисника.
Як відомо, в Болгарії затримали організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна.
Зазначимо, що суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб.
Згодом Бургаський обласний суд в Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк, і розпорядився передати його компетентним органам України.