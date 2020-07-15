Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою до 11 вересня



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Суд залишив Владислава Мангера під вартою до 11 вересня

Мангер буде перебувати в СІЗО

Суд продовжив до 11 вересня утримання під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це заявив прокурор у справі Андрій Синюк.

Він зазначив, що Мангер буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.

Нагадаємо, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на утримання під вартою, залишивши її в силі.

Під час судового засідання Мангер просив випустити його з-під варти. При цьому він зазначив, що до вбивства Гандзюк причетна Служба безпеки України, зокрема генерал Данило Доценко.

Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.