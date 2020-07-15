Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою до 11 вересня
Мангер буде перебувати в СІЗОСуд продовжив до 11 вересня утримання під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Про це заявив прокурор у справі Андрій Синюк.
Він зазначив, що Мангер буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.
Нагадаємо, апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Мангера на утримання під вартою, залишивши її в силі.
Під час судового засідання Мангер просив випустити його з-під варти. При цьому він зазначив, що до вбивства Гандзюк причетна Служба безпеки України, зокрема генерал Данило Доценко.
Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.
Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».
Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.
В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.