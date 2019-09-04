Справа Гримчака: заступника генпрокурора Стрижевську не допитували, бо вона у відпустці



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Анжела Стрижевська

Стрижевську обов'язково допитають, навіть якщо її звільнить новий генпрокурор

Генеральна прокуратура не змогла допитати заступника генпрокурора Анжелу Стрижевську, яку раніше прослуховували, у справі заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це 4 вересня повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в ГПУ.

«Допиту Стрижевської не було ще. Вона у відпустці», - сказало джерело.

При цьому, за його словами, Стрижевську обов'язково допитають, навіть якщо її звільнить новий генпрокурор.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро заявило, що Гримчак отримав 80 тисяч доларів за нібито звернення до заступника генпрокурора Стрижевської для впливу на суддів Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Гримчака та його помічника затримали у серпні в справі про вимагання $1,1 млн хабара.

Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

До слова, Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Раніше Овдієнку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 4 млн грн.