Справа Марусі Звіробій вийшла на міжнародний рівень. Суд дозволив залучити до розслідування американців



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Маруся Звіробій (справжнє ім'я Олена Біленька), яку підозрюють у «погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському, сфотографувалася з іграшковим пістолетом біля будівлі ДБР

ДБР отримало доступ до документів компанії Google

Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань і уповноваженим органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії Google (Каліфорнія).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

ДБР цікавлять відомості про особу, яка створила YouTube-канал з назвою «Sofiya Fedyna»; інформація про обставини завантаження на цей канал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... », зокрема, місце, час і тривалість завантаження, IP- адреса, з якою відбулось завантаження, данні про користувача, який здійснив завантаження цього відеозапису.

Також українські правоохоронці хочуть отримати від компанії Google оригінал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... » (у разі неможливості надати його копію).

В судовій ухвалі зазначено, що доступ до іноземної компанії відбувається у рамках кримінального провадження за погрозами вбивством президента України Володимира Зеленського (ч. 3 ст. 109, ст. 112, ч. 1 ст. 346 КК України).

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

Також суд обрав запобіжний захід Марусі Звіробій, яка є другим фігурантом у справі про погрози Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Державне бюро розслідувань використовує, як докази погроз президенту Володимиру Зеленському п’ять експертиз, які були проведені протягом листопада-грудня 2019 року у справі волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької) і нардепа Софії Федини.