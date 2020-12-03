Тесть Татарова отримав у Києві землі на 21 млн грн одразу після його призначення в ОП – ЗМІ

Олег Татаров був призначений до Офісу президента у серпні 2020 року

Фірма тестя Олега Татарова отримала в оренду майже півтора гектара землі у Святошинському районі Києва

Компанія «Дейрінг Капітал», співвласником якої є тесть заступника голови Офісу президента Олега Татарова Олександр Павлушин, отримала від Київради землю під забудову. Як повідомляє Bihus.Info, виділення землі відбулося одразу після призначення Татарова в ОП.

За даними журналістів, Павлушин отримав в оренду на 10 років майже півтора гектара землі у Святошинському районі на вулиці Краснова, 33.

Проєкт цього рішення зареєстрували наприкінці липня, за два тижні до призначення Олега Татарова в Офіс президента. До порядку денного проект потрапив у вересні – уже після того, як Татаров став заступником глави ОП Андрія Єрмака.

«Дейрінг Капітал» зареєстрували лише в жовтні 2019 року, її власниками значаться троє людей, окрім тестя Татарова, також Геннадій Пожарун і Людмила Міщенко. Адреса фактичної реєстрації – вулиця Антоновича, 131, де нерухомістю володіє і сам Татаров, і його дружина Тетяна.

Також Олександр Павлушин значиться власником двокімнатної квартири в житловому комплексі на Малевича, 89, така квартира коштує приблизно 4 мільйони гривень.

Павлушин родом із Кіровоградської області, там він зареєстрований як фізична особа-підприємець. ФОП займається маршрутними перевезеннями та має відповідну ліцензію. Іншої інформації про бізнес Павлушина, зокрема, пов’язаний із будівництвом, журналістам знайти не вдалося.

«Цікава деталь – в січні Татаров і його дружина Тетяна запустили процес розірвання шлюбу, справа потрапила до Деснянського райсуду. Наразі невідомо чи не є це розлучення фіктивним – для приховування чи збереження майна та активів родини», – йдеться в матеріалі.

Хто такий Олег Татаров

Татаров був призначений на посаду заступника голови ОП указом президента від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.