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    Екснардепа Микитася взяли під варту

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    Суд заарештував Микитася до 27 лютого 2021 роки без права застави - Екснардепа Микитася взяли під варту
    Суд заарештував Микитася до 27 лютого 2021 роки без права застави

    Микитась має перебувати під вартою без права на внесення застави до 27 лютого

    Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід власнику будівельної фірми «УкрБуд», екснардепу Максиму Микитасю.

    Як сповіщалося раніше, 29 грудня Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасю 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.

    У четвер, 31 грудня, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого у справі щодо обрання нардепу запобіжного заходу.

    «Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Микитася Максима Вікторовича задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – оголосила головуюча суддя.

    Відтак, Микитась має перебувати під вартою без права на внесення застави до 27 лютого 2021 року.

    Його адвокати вже оголосили, що оскаржуватимуть рішення суду.

    На вчорашньому засіданні захист Микитася просив про перерву для ознайомлення з матеріалами справи, стверджуючи, що часу до засідання було недостатньо. Однак це клопотання суддя відхилила.

    Як повідомлялося, вранці 29 грудня вдома у Микитася слідчі Нацполіції провели обшуки.

    Нацполіція оголосила Микитасю підозру у вчиненні двох тяжких злочинів - викрадення людини та вимагання

    Зазначимо, що 23 грудня суд залишив Микитася під домашнім арештом

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    Теги: суд викрадення суддя послуги Укрбуд
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