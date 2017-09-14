Справа Ноздровської: одіозній Черновецький розщедрився на півмільйона донці загиблої

Колишній мер Києва забув, що добрі справи робляться тихо, а не з оголошенням у соцмережах

Одіозний Леонід Черновецький знайшов спосіб пропіаритись на справі загиблої юристки Ірини Ноздровської. Колишній мер Києва забув, що добрі справи робляться тихо, а не з оголошенням у соцмережах. Таким чином Черновецький, який наразі проживає у Грузії, повідомив на своїй сторінці в Facebook про намір здійснити фінансову допомогу родині загиблої



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Фото: Леонід Черновецький (УНІАН)

Колишній мер Києва забув, що добрі справи робляться тихо, а не з оголошенням у соцмережах

Одіозний Леонід Черновецький знайшов спосіб пропіаритись на справі загиблої юристки Ірини Ноздровської. Колишній мер Києва забув, що добрі справи робляться тихо, а не з оголошенням у соцмережах.

Таким чином Черновецький, який наразі проживає у Грузії, повідомив на своїй сторінці в Facebook про намір здійснити фінансову допомогу родині загиблої Ірини Ноздровскої в розмірі 500 000 гривень.

«Скажу чесно! Якщо до смерті цієї праведниці причетні працівники суду, довести їх провину в Україні буде навряд чи можливо! Вони, можна припустити, в цьому випадку знали як організувати вбивство, щоб не залишити явних слідів», - написав Черновецький, який свого часу (1977–1981 рр ) пропрацював старшим слідчим прокуратури Київської області.

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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