СБУ розкрила масштабну схему незаконного оформлення документів моряків

Державний реєстр, через який оформлялися дозвільні документи для моряків, був під контролем «сторонніх приватних осіб»

Якщо ж моряк намагався самостійно пройти тестування, то йому створювали штучні перешкоди, наприклад, спотворювали результати тестів

Служба безпеки України спільно з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Орієнтований розмір коштів, які щороку отримували злочинці, сягає понад 150 млн доларів.

У схемі була об'єднана робота мережі агентів-посередників, які за винагороду допомагали морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання у держреєстр.

Якщо ж моряк намагався самостійно пройти тестування, то йому створювали штучні перешкоди, наприклад, спотворювали результати тестів. Тому, він був змушений звертатися до посередника.

Винагорода посереднику за виконання роботи становила від 3 до 8 тис. доларів залежно від посади моряка.

За даними СБУ, у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Було встановлено, що державний реєстр знаходився під контролем сторонніх осіб, які мали доступ до ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти. Свою роботу зловмисники координували через групи у різних месенджерах.

Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучено, а доступ до них стороннім особам заблоковано. СБУ вживає заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр, слідчі дії тривають.