Вбивство Шеремета: в ООН стежитимуть за правами підозрюваних



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Підозрювані і обвинувачені мають також бути забезпечені необхідними правами

Управління комісара ООН з прав людини буде стежити за правовою процедурою арешту підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

«Ми взяли до відома вироблені минулого тижня арешти підозрюваних у справі про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Ми будемо з цікавістю стежити за відповідною юридичною процедурою», — заявила заступник Верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор.

Вона підкреслила, що залучення до відповідальності має ключове значення для забезпечення прав, але підозрювані і обвинувачені мають також бути забезпечені необхідними правами.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster) без права внесення застави до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.